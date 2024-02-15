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В Татарстане супруги насмерть угорели в бане, прокуратура начала проверку
Сегодня в деревне Сабай Сабинского района РТ погибли супруги.
Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, тела супругов обнаружили в бане. По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление продуктами горения.
На место выехал прокурор района Раиль Шаймарданов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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