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Происшествия 15 февраля 2024 17:37

В Татарстане супруги насмерть угорели в бане, прокуратура начала проверку

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Фото: © Прокуратура Татарстана

Сегодня в деревне Сабай Сабинского района РТ погибли супруги.

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, тела супругов обнаружили в бане. По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление продуктами горения.

На место выехал прокурор района Раиль Шаймарданов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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