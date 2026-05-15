В Татарстане сумма штрафов в строительной сфере превысила 79 млн рублей за квартал

В первом квартале 2026 года сумма штрафов, наложенных Инспекцией государственного строительного надзора Татарстана за нарушения в строительной сфере, превысила 79 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель начальника Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан Ильфарт Сафиуллин.

По его словам, за первые три месяца года Инспекция вынесла 934 постановления по делам об административных правонарушениях, в том числе 10 – по материалам, направленным органами прокуратуры. Общая сумма штрафов составила 79,2 млн рублей.

Всего в первом квартале 2026 года под контролем Госстройнадзора РТ находились 700 объектов, из которых 333 – объекты жилищного строительства.

За этот период было проведено 501 контрольное мероприятие с взаимодействием с контролируемыми лицами и 44 профилактических мероприятия. Также Инспекция выдала 48 заключений о соответствии объектов требованиям проектной документации, а в 44 случаях заявителям отказали в выдаче документа.

Кроме того, за первый квартал выдано 265 предписаний и 15 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Количество вынесенных предупреждений составило 209.

Как отметил Ильфарт Сафиуллин, должностные лица Инспекции составили 1122 протокола об административных правонарушениях. Большая часть из них – 953 протокола – связана с нарушением обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов. Еще 169 протоколов касались нарушений порядка строительства, реконструкции и ввода объектов в эксплуатацию.

Среди наиболее частых нарушений в Госстройнадзоре назвали несвоевременное уведомление о начале строительства, проведение работ без разрешения на строительство, нарушение требований проектной документации и эксплуатацию объектов без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Также в судебные органы направили 24 протокола в отношении лиц, не оплативших административные штрафы в установленный срок.