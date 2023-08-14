В Татарстане сумма микрозайма для молодых компаний увеличена до 2 млн рублей

В Татарстане в четыре раза – с 500 тысяч до двух миллионов рублей увеличена максимальная сумма микрозайма «Стартап» для молодых компаний. Поддержка начинающих предпринимателей проходит по низкой ставке в 2% годовых и осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Кроме того, увеличен срок деятельности компании. Если раньше на финподдержку могли рассчитывать только субъекты предпринимательской деятельности, чей срок жизни составлял не более 11 месяцев, сейчас – не более 23. Займы предоставляются на срок до трех лет, с возможностью отсрочки по оплате основного долга на 6 месяцев.

Подать заявку на получение микрозайма можно онлайн через сервис «Мои субсидии».

В Минэкономики РТ напоминают, что для компаний, у которых не хватает залогового обеспечения кредита, доступно поручительство до 60% от суммы микрозайма.

Национальные проекты реализуются на территории России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

