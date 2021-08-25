В Татарстане судят бывшего зампрокурора Нурлата за взятки в миллион рублей

В Черемшанском суде Татарстана стартовал процесс по делу бывших сотрудников прокуратуры Нурлата. Сегодня на заседании огласили текст обвинительного заключения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

Уволившийся с поста зампрокурора Евгений Сергеев обвиняется в получении 14 взяток. Бывшему водителю прокуратуры Сергею Яманову предъявлено обвинение в посредничестве и мошенничестве. Общая сумма взяток превышает 1 млн рублей.

По версии следствия, в 2018-2020 годах Сергеев, занимавший должность заместителя прокурора Нурлата, неоднократно выступал в суде в качестве государственного обвинителя по уголовным делам.

Другой сотрудник прокуратуры – водитель Яманов – предлагал подсудимым или их родственникам помощь. Он обещал за определенную сумму, которую он передаст Сергееву, якобы назначить обвиняемым минимальное наказание или вовсе прекратить дело с назначением судебного штрафа.

Сейчас подсудимые находятся под домашним арестом. Во время следствия Сергеев признал вину частично, не согласившись с квалификацией. По его словам, помогать тем, у кого брал деньги, он не собирался, а изначально всех обманывал и хотел «подзаработать». Таким образом, его действия якобы должны быть расценены как мошенничество, а не получение взятки.

Дело было передано в суд еще весной, однако судьи в Нурлате несколько раз заявляли отвод, поскольку большая часть эпизодов нового дела затрагивала старые, уже рассмотренные ими дела. Рассмотрение перенеслось в Черемшанский район.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по подозрению во взяточничестве задержан бывший зампрокурора Нурлата. Также был задержан водитель служебного авто Нурлатской городской прокуратуры.