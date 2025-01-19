news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 19 января 2025 12:19

В Татарстане судят адвоката, обещавшего за взятку смягчить наказание для осужденного

Скопировать ссылку

В Татарстане пойдет под суд адвокат, похитивший деньги родственников своего подзащитного. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, правозащитник пообещал родственникам осужденного за распространение наркотиков смягчить наказание и перевести его в медучреждение. За эту услугу он запросил 825 тысяч рублей, якобы для того, чтобы договориться с конвоирами.

Однако адвокат присвоил полученные деньги. Мера пресечения для клиента осталась без изменений, и в медицинское учреждение он так и не был переведен.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100