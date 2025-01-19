В Татарстане судят адвоката, обещавшего за взятку смягчить наказание для осужденного

В Татарстане пойдет под суд адвокат, похитивший деньги родственников своего подзащитного. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, правозащитник пообещал родственникам осужденного за распространение наркотиков смягчить наказание и перевести его в медучреждение. За эту услугу он запросил 825 тысяч рублей, якобы для того, чтобы договориться с конвоирами.

Однако адвокат присвоил полученные деньги. Мера пресечения для клиента осталась без изменений, и в медицинское учреждение он так и не был переведен.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.