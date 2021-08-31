В Татарстане судебные приставы помогли собраться в школу ребенку из многодетной семьи

Ежегодно в республике в преддверии 1 сентября проводится благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Судебные приставы оказывают адресную помощь многодетным, малообеспеченным и приемным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Фото: © УФССП России по РТ

Как рассказала ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова, в этом году приставы Новошешминского районного отделения оказали помощь семикласснику из многодетной семьи. Они подарили мальчику новую школьную форму и спортивную обувь для уроков физкультуры.

«Присоединиться к благотворительной акции могут все желающие. На собранные средства организаторы приобретают для ребят портфели, канцтовары, тетради, наборы для уроков труда и многое другое», – подчеркнула Лилия Халимова.

