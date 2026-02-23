news_header_top
16+
Происшествия 23 февраля 2026 12:12

В Татарстане суд осудил группу подростков за вымогательство, грабеж и угон автомобиля

В Татарстане суд вынес приговор шестерым жителям Арского района, среди которых четверо несовершеннолетних. Все они – родные или двоюродные братья – признаны виновными в серии преступлений: вымогательстве, мошенничестве, грабеже и угоне автомобиля. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие установило, что в 2024 году подростки и их совершеннолетние родственники действовали как вместе, так и по отдельности. Весной они под надуманным предлогом требовали у односельчанина 52 тысячи рублей, а затем ограбили его.

Позже, вечером 16 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, компания встретила на улице 11‑летнего мальчика из соседнего села. Они начали вымогать у него деньги, после чего заставили взять у спящего отца ключи от автомобиля. Забрав ребенка с собой, злоумышленники отправились кататься. Поездка закончилась опрокидыванием машины в кювет – водитель не справился с управлением. Компания ушла домой, оставив мальчика одного на проселочной дороге ночью.

Суд назначил всем фигурантам условные сроки – от одного до трех лет лишения свободы.

#приговор суда #вымогательство #грабеж #угон авто #Мошенничество #арский район рт
