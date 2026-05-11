В Татарстане суд оштрафовал ЖЭУ за не сбитые с крыши дома сосульки

В Альметьевске на 100 тыс. рублей мировой судья оштрафовал ООО «ЖЭУ-7». Причиной наказания стало неисполнение предписания Госжилинспекции Татарстана очистить от наледи крышу дома No 47 на улице Лермонтова.

По результатам проверки, проведенной 18 февраля, инспекторы выявили наличие наледи на крыше жилого дома. Управляющую компанию обязали устранить нарушение до 3 марта. Однако по истечении срока предписания сосульки по-прежнему свисали с крыши.

Директор ЖЭУ-7 попыталась оправдаться, заявив, что убирать наледь было бы бесполезно: солнечная погода привела бы к повторному образованию сосулек.

Суд назначил ЖЭУ штраф в размере 100 тысяч рублей, говорится в сообщении Госжилинспекции РТ.