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В Татарстане суд оштрафовал 16-летнюю девушку, которая работала курьером у аферистов
В Татарстане суд вынес приговор 16-летней девушке из Оренбургской области, которая работала курьером у мошенников, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В апреле девушка по указанию аферистов, которые действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», забрала 600 тысяч рублей у пенсионерки. Часть денег девушка оставила себе, а остальное перевела злоумышленникам.
В суде девушка признала свою вину и возместила ущерб.
При этом потерпевшая пенсионерка попросила прекратить дело за примирением сторон, так как девушка является студенткой и сиротой.
Учитывая это, суд приговорил девушку к штрафу в размере 30 тысяч рублей и освободил от наказания.
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