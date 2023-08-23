В Татарстане суд оштрафовал 16-летнюю девушку, которая работала курьером у аферистов

В Татарстане суд вынес приговор 16-летней девушке из Оренбургской области, которая работала курьером у мошенников, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В апреле девушка по указанию аферистов, которые действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», забрала 600 тысяч рублей у пенсионерки. Часть денег девушка оставила себе, а остальное перевела злоумышленникам.

В суде девушка признала свою вину и возместила ущерб.

При этом потерпевшая пенсионерка попросила прекратить дело за примирением сторон, так как девушка является студенткой и сиротой.

Учитывая это, суд приговорил девушку к штрафу в размере 30 тысяч рублей и освободил от наказания.