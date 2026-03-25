В Татарстане суд обязал выплатить компенсацию семье погибшего на железной дороге парня

В Татарстане по иску Камского транспортного прокурора суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу родителей молодого человека, погибшего на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла летом 2025 года. 18-летний житель Менделеевска получил смертельные травмы от поезда на перегоне Тихоново – Тойма.

Поскольку родители не могли самостоятельно защитить свои права, прокуратура обратилась в суд. В итоге Менделеевский горсуд постановил взыскать с РЖД по 300 тысяч рублей в пользу каждого из родителей.