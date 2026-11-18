В доход государства были обращены две квартиры экс-депутата Новокадеевского сельского поселения Черемшанского района Ильнара Замалтдинова и его супруги. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

В 2021–2023 гг. Замалтдинов и его жена приобрели две квартиры в Казани стоимостью 12 млн рублей, в том числе с использованием кредитных средств. Кредит супругами был погашен за короткий период и в объеме, превышающем их официальные доходы.

Прокуратура Черемшанского района подала в суд соответствующий иск, требования ведомства были удовлетворены. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, говорится в сообщении.