В Татарстане суд дал трактористу 220 часов работ за пьяную езду

51-летний житель Новошешминского района, ранее привлеченный к административной ответственности за пьяную езду, вновь получил наказание за аналогичный проступок. На этот раз приговор вынесли уже по уголовному делу.

Судом установлено, что 7 декабря 2025 года мужчина, будучи нетрезвым, управлял трактором «Т-16МГ». Возле дома №25 на улице Центральной в селе Слобода Волчья тракториста остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Вину мужчина признал полностью. Суд дал ему 220 часов обязательных работ. Кроме того, на два года его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств. Приговор в законную силу вступил, сообщает Прокуратура Татарстана.