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Ру Тат
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26 апреля 2021  22:36

В Татарстане субботние сельскохозяйственные ярмарки возобновят работу осенью

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Традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки возобновятся осенью. На них фермеры из разных районов привезут для горожан новый урожай, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Весенние сельхозярмарки в этом году проходили каждую субботу с 13 марта по 24 апреля. За семь ярмарочных дней горожане приобрели 209 тонн картофеля, более 394 тонн овощей, почти 590 тонн мяса, 93 тонны разливного молока, 430 тонн сахара, 194 тонны муки, 1 млн 110 тыс. штук яиц и 1040 тонн зерна.

«Сельскохозяйственные ярмарки всегда пользуются у горожан, особенно у старшего поколения, хорошим спросом и имеют большое социальное значение. Вся продукция тщательно проверяется ветеринарными службами», — отметили в министерстве.

В Казани продолжают работу шатровые площадки, на которых можно приобрести сельхозпродукцию по доступным ценам.

сельхозпродукция сельхозярмарки шатровые ярмарки
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