В Татарстане студентов и молодых специалистов начали обучать госзакупкам

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

В Государственном комитете Татарстана по закупкам стартовал интенсивный учебный курс по новой программе «Закупщик. Новое поколение». Программа разработана специально для молодых специалистов и студентов, желающих профессионально развиваться в сфере государственных закупок, сообщает пресс-служба ведомства.

Перед началом обучения к слушателям обратились заместитель председателя Государственного комитета РТ по закупкам Мария Алмазова и генеральный директор Центра развития закупок республики Нияз Газеев.

«Сфера закупок не просто развивается – она трансформируется, требуя от современных специалистов высочайшей квалификации, аналитического мышления и стратегического видения. Поэтому мы создали программу для быстрого погружения в профессию, минимизации рисков ошибок, формирования системного подхода к закупкам и подготовки кадрового резерва отрасли», – заявила Алмазова.

Участниками пилотного проекта стали около 20 студентов, недавних выпускников вузов и начинающих специалистов. Госкомитет впервые занимается обучением студентов и специалистов, не работавших прежде в сфере закупок. До этого обучающиеся успешно завершили двухнедельный дистанционный модуль, изучив основы теории закупок.

Очное обучение продлится одну неделю. За это время слушатели пройдут углубленное изучение реальных практических кейсов, пообщаются с ведущими специалистами отрасли и выполнят творческий проект. Участие в программе является бесплатным.

Завершится курс итоговым круглым столом, где участники представят свои проекты. Все выпускники получат официальные сертификаты, подтверждающие уровень квалификации, а также возможность трудоустроиться в государственные и муниципальные учреждения и ведомства республики.