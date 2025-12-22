В Татарстане строятся три школы и два детских сада

В Татарстане продолжается строительство еще трех школ почти на 1,2 тыс. мест. Они будут расположены в Мензелинском, Буинском и Агрызском районах. Кроме того, строятся два детских сада на 600 мест. Об этом сообщил во время прямого эфира первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

«В этом году из федерального бюджета привлечено более 15 млрд рублей и дополнительно 2,5 млрд рублей из бюджета республики на модернизацию инфраструктуры системы образования. Построены две новые школы почти на 2,5 тыс. мест, три дополнительных корпуса более чем на 1,6 тыс. мест и пять детских садов на тысячу мест», – рассказал он.

Музипов добавил, что в этом году капитально отремонтированы 13 школ и девять детских садов. Кроме того, отремонтированы и оборудованы 74 пищеблока, 72 функциональные зоны в сельских школах, 11 учебных корпусов учреждений среднего профессионального образования и пять общежитий.

«Запланирован ремонт учебных корпусов и лабораторий шести учреждений среднего профессионального образования, а также у семи организаций предусмотрен ремонт общежитий более чем на 500 млн рублей», – отметил первый заместитель министра образования и науки.