В Татарстане строятся 16 новых спортивных объектов, еще в 15 ведется капремонт

В Татарстане в текущем году ведется строительство 16 новых спортивных объектов. Еще в 15 запланирован капитальный ремонт. Сегодня на объектах уже ведутся работы, сообщает Министерство спорта РТ.

Так, в Набережных Челнах и Альметьевске по программе частно-государственного партнерства по проекту «Бизнес-спринт» строятся физкультурно-оздоровительные комплексы «Центр спорта "ФИЗРА"». Комплекс представляет собой футбольный манеж каркасно-арочного типа с административным блоком, включающий в себя два футбольных поля размерами 40х25 и 31х17 метров.

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в поселке Васильево планируется создание модульного спортивного зала, «умных» спортивных площадок на территории альметьевского колледжа физкультуры и татаро-английской гимназии №16 в Казани.

Продолжается строительство крытых футбольных манежей. В этом году манежи строятся в Азнакаевском, Актанышском, Апастовском и Пестречинском районах. За 3 года уже введены в эксплуатацию 12 манежей 20х40. В 2023 году в Татарстане были построены четыре универсальные площадки – две в Казани и по одной в Набережных Челнах и Сабинском районе.

В Алексеевском районе продолжается строительство Центра бадминтона. Напомним, первый камень в основание объекта в конце прошлого года заложили Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и министр спорта РТ Владимир Леонов. Спортивный объект возводится в рамках программы строительства типовых центров бадминтона в Республике Татарстан. Планируется, что объект будет оборудован спортивным залом площадью более 800 квадратных метров, санузлами, душевыми и раздевалками. Общая площадь центра составит около 1500 квадратных метров.

Отдельным распоряжением Раиса Татарстана Рустама Минниханова ведется строительство крытого плавательного бассейна в Заинске и восстановительного реабилитационного блока для спортсменов спортивного комплекса «Маяк» в Зеленодольске.

По состоянию на 2022 год в Татарстане насчитывалось 11 651 единица спортсооружений.