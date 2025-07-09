В Татарстане строят новую сеть оповещения граждан

В Татарстане строят новую систему оповещения граждан. В ходе первого этапа будет создано более 500 станций. Об этом на расширенной коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия 2025 года сообщил генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.

«В рамках первого этапа планируется создание более 500 станций для системы оповещения. Они будут в 11 городах Татарстана. Всего в течение четырех лет по республике их будет свыше 1,6 тыс.», – заявил он.

По его словам, новой системой оповещения граждан будет охвачено более 75% населения республики.