В Татарстане строить вторую очередь технопарка «Иннопарк» хотят начать в 2026 году

Строить вторую очередь индустриального парка «Иннопарк» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» хотят начать в 2026 году. Первую очередь уже заполнили на 100%, сказал гендиректор ОЭЗ Ренат Халимов, чьи слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что официально открыть первую очередь планируют уже в июне 2024-го. Также Халимов добавил, что на данный момент внимание строителей сфокусировано на индустриальном парке «Лаишево». Там сейчас наблюдается основной объем инвестиций и виден большой потенциал для размещения промышленных проектов, объяснил спикер.

«Там будут новые производственные площади, новые сети, новые земельные участки под реализацию проектов. Там можно будет и с нуля построить завод и арендовать», - сказал Халитов.

На текущей площадке, не учитывая расширение, хотят построить около 15 технологичных производств. Если учесть расширение, то можно разместить в той зоне до 100 предприятий, добавил Халитов. К слову, сейчас, по данным спикера, на площадке реализуют свои проекты пять компаний.

О том, что на территории ОЭЗ «Иннополис» хотят построить «Иннопарк», говорили еще в августе 2022-го. В промпарке планировали разместить компании, ведущие научно-техническую, инновационную и высокотехнологичную производственную деятельность. Резиденты там будут создавать новые продукты в сфере электроники, робототехники, беспилотных аппаратов, новых материалов, электронного оборудования, медицинской техники и других отраслях.