В Татарстане «Строймастер» выплатил более 1,2 млн рублей долгов по зарплате

Казанская компания «Строймастер» погасила долг на общую сумму более 1,2 млн рублей перед своими сотрудниками. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми организациями продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда. В ходе проведенной погашена задолженность по заработной плате на предприятии Казани», — сказано в сообщении.

ООО «Компания «Строймастер» погасило долг на общую сумму 1,2 млн руб. перед девятью работниками.