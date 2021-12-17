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Происшествия
17 декабря 2021  17:28
Алина Файзрахманова

В Татарстане штрафы за нарушение правил пожарной безопасности вырастут в два раза

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С 20 декабря этого года по 9 января 2022 года на территории Татарстана будет введен особый противопожарный режим. Об этом на комиссии по обеспечению комплексной безопасности новогодних праздников рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Константин Чанышев.

«В указанный период в два раза повышена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности», – отметил спикер.

Ужесточение административной ответственности связано с ростом числа возгораний в период новогодних праздников, в том числе пожаров с гибелью людей. 

 

#МЧС РТ #Штрафы #пожары #противопожарная безопасность
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