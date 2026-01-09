В Татарстане сторонники «Единой России» провели более тысячи мероприятий

Фото: tatarstan.er.ru

Региональное отделение сторонников партии «Единая Россия» в этом году организовало свыше тысячи различных мероприятий – спортивных, образовательных, благотворительных и познавательных. Об этом сообщается на сайте партии.

Центральным проектом стал всероссийский марафон «Сила России», направленный на массовое вовлечение граждан в спорт совместно с известными спортсменами, а также участниками СВО и их семьями. За два года в марафоне приняли участие более 15 тыс. человек.

Марафон стартовал в Казани и охватил всю республику. В Набережных Челнах прошли мастер-класс по дворовому хоккею и «Матч звезд» с участием капитана хоккейного клуба «Ак Барс» и депутата Госсовета РТ Даниса Зарипова. В этом году тренировки проводились со знаменитыми спортсменами, среди которых сестры Аверины, Николай Валуев и Светлана Галкинa-Самитова. Татарстанцы даже смогли сыграть онлайн шахматный турнир с Сергеем Карякиным.

Проект объединял людей всех возрастов и возможностей: от соревнований по горнолыжному спорту до инклюзивных тренировок для ветеранов боевых действий. Также прошли велопробеги, семейные эстафеты, соревнования по скандинавской ходьбе, городошному спорту и боксу. Жители Нурлатского района установили «Рекорд Победы» – 29 220 отжиманий.

Одной из популярных площадок марафона в Казани стала зона прыжков в резинку, где люди всех возрастов соревновались в ловкости и координации.

«Прыжки в резинку – не просто развлечение, а отличная физическая нагрузка, развивающая ловкость, выносливость и чувство ритма. Здорово, что в рамках марафона "Силы России" мы смогли вывести этот вид спорта на главную спортивную площадку и доказали, что спорт может быть доступным и радостным для всех», – отметила сопредседатель регионального совета сторонников Ксения Дромняк.

Для детей из ЛНР была организована спортивная смена «Zа баскет» в Крыму. В рамках партпроекта «Историческая память» проходят спектакли, фотовыставки и сбор гуманитарной помощи для участников СВО и их семей.

«Мы проводим мероприятия и для интеллектуального развития молодого поколения. Успешно реализуем просветительские форматы. <...> Одним из ключевых направлений в работе сторонников является развитие гражданского общества и поддержка НКО. Для усиления роли некоммерческого сектора мы проводим "Добрые встречи" – регулярные площадки для диалога между сторонниками, НКО и властью», – рассказала председатель регионального совета сторонников «Единой России» Светлана Захарова.

Сторонники партии также проводят праздники для воспитанников детских домов и интернатов, акции «Коробка храбрости» для маленьких пациентов больниц.

В Татарстане региональное отделение сторонников объединяет более 21 тыс. человек. С октября реализуется проект цифровизации для упрощенного вступления: заявку можно подать через личный кабинет с любого устройства, а процесс от заполнения анкеты до отслеживания статуса стал прозрачным и оперативным.

«Чтобы вступить в партию "Единая Россия", сначала нужно стать членом нашего реготделения сторонников», – пояснила Ксения Дромняк.

Деятельность Татарстанского отделения сторонников «Единой России» представляет собой комплексную работу, подчеркнула Светлана Захарова.

«У нас организовано упрощенное взаимодействие с гражданами через цифровизацию. Мы консолидируем общество вокруг ценностей патриотизма, здоровья и взаимопомощи. Реализуем конкретную социальную поддержку наиболее уязвимым категориям. Создаем условия для диалога и развития гражданских инициатив. Все проекты реализуются благодаря широкому участию граждан, партнерству с общественными организациями, волонтерами и спортсменами. Эта совместная работа укрепляет доверие и позволяет эффективно решать самые актуальные задачи, стоящие перед республикой и страной», – отметила председатель регионального совета сторонников «Единой России».