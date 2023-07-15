В Татарстане столкнулись грузовик и погрузчик, оба авто вылетели в кювет

В Татарстане при столкновении погрузчика и грузовика потрадал мужчина, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Водитель грузовика МАН двигался в сторону Казани по М7, когда столкнулся с фронтальным погрузчиком Lingsong.

Обе машины вылетели в кювет. Травмы получил водитель грузового авто, его госпитализировали.