news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 15 июля 2023 08:58

В Татарстане столкнулись грузовик и погрузчик, оба авто вылетели в кювет

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Татарстане при столкновении погрузчика и грузовика потрадал мужчина, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Водитель грузовика МАН двигался в сторону Казани по М7, когда столкнулся с фронтальным погрузчиком Lingsong.

Обе машины вылетели в кювет. Травмы получил водитель грузового авто, его госпитализировали.

#ДТП в Татарстане
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное