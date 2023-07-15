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В Татарстане столкнулись грузовик и погрузчик, оба авто вылетели в кювет
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В Татарстане при столкновении погрузчика и грузовика потрадал мужчина, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
Водитель грузовика МАН двигался в сторону Казани по М7, когда столкнулся с фронтальным погрузчиком Lingsong.
Обе машины вылетели в кювет. Травмы получил водитель грузового авто, его госпитализировали.
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