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В Татарстане столкнулись две легковушки, погибли пять человек
Сегодня в Аксубаевском районе Татарстана произошло страшное лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли 5 человек, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Примерно в 12:07 на 23 км автодороги Аксубаево-Емелькино 46-летний водитель «Лады», по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой «Ладой» под управлением 69-летнего водителя.
От полученных в этой аварии травм скончались оба водителя и три пассажирки легковушек.
В связи с этим трагическим инцидентом МВД по Республике Татарстан обращается с предупреждением о недопустимости выездов на встречную полосу движения, которые относятся к одним из самых опасных нарушений ПДД и могут привести к фатальным последствиям.
За совершение таких нарушений предусмотрен штраф 5000 рублей или лишение прав до 6 месяцев. При повторном нарушении - лишение прав на 1 год. Если же деяние совершено лицом, ранее лишенным прав за это или имеющим судимость, то грозит уголовная ответственность вплоть до 3 лет лишения свободы.
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