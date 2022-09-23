В Татарстане стоимость патента для трудоустройства иностранцев повысится до 5 244 рублей

В Татарстане стоимость патента для трудоустройства иностранцев на следующий год составит 5 244 рубля 10 копеек. Законопроект об установлении на 2023 год регионального коэффициента, отражающего особенности рынка труда в республике, поддержали депутаты на 34-м заседании Госсовета РТ.

«Размер регионального коэффициента определяет стоимость патента. Законопроект предусматривает введение регионального коэффициента в размере 2,08 к установленному на федеральному уровне фиксированному авансовому платежу за патент», – пояснила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она уточнила, что определение коэффициента базировалось на соотношении 13% налога на доходы физлиц от прогнозной среднемесячной зарплаты иностранцев на 2023 год в размере 40 339 рублей, а также на размере фиксированного авансового платежа по налогу с учетом коэффициента-дефлятора – 2 521,2 рублей.

Зарипова подчеркнула, что вводимый региональный коэффициент обеспечит поступление налогов от иностранных работников, будет способствовать пресечению «теневых» зарплат, поскольку юрлица и индивидуальные предприниматели смогут легального трудоустраивать мигрантов на основании патентов.

По словам министра, вся сумма платежей по налогу на доходы иностранных работников полностью зачисляется в республиканский бюджет. Так, за прошлый год было перечислено около 950 млн рублей, на 1 сентября 2022-го – 986 млн рублей.

В этом году стоимость патента составляет 4 752 рубля.