В Татарстане стоимость патента для работы иностранцев в 2022 году составит 4800 рублей

В Татарстане стоимость патента для трудоустройства иностранцев в 2022 году составит 4,8 тыс. рублей. Соотвествующий законопроект приняли сегодня депутаты на 24-м заседании Госсовета РТ.

«Размер регионального коэффициента определит стоимость патента в республике, который предположительно составит 4,8 тыс. рублей», — сказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

По ее словам, проект закона предусматривает введение регионального коэффициента в размере двух единиц к установленному на федеральном уровне фиксированному авансовому платежу за патент. На 2021 год такой коэффициент был установлен на уровне 1,95.

«Определение коэффициента базируется на соотношении 13% налога на доходы физических лиц от прогнозной среднемесячной зарплаты иностранных граждан на 2022 год в размере 36 тыс. 923 рубля, а также на размере фиксированного авансового платежа по налогу, который устанавливается на федеральном уровне. И сегодня он определен в размере 1,2 тыс. рублей с учетом коэффициента-дефлятора», — добавила докладчик.

Зарипова подчеркнула, что вся сумма платежей по налогу на доходы иностранных граждан, которые трудятся в республике, в полном объеме перечисляется в бюджет РТ. Так, в 2019 году в республиканский бюджет поступило 594 млн рублей, а в прошлом году — 539 млн рублей.

Парламентарии в первом чтении и в целом приняли законопроект об установлении на 2022 год регионального коэффициента, отражающего особенности рынка труда в Татарстане.