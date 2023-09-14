В Татарстане стоимость патента для иностранных работников повысится до 5892 рублей

В Татарстане стоимость патента для иностранных работников в 2024 году повысится на 226 рублей и составит 5892 рубля. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 47-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Региональный коэффициент на 2023 год установлен в размере 2,08. Размер регионального коэффициента определяет стоимость патента», — рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она пояснила, что определение коэффициента базировалось в том числе на соотношении 13-процентного налога на доходы физлиц от прогнозной среднемесячной зарплаты иностранных работников на 2024 год.

По словам министра, устанавливаемый коэффициент обеспечит поступление налогов от иностранных работников, а также позволит пресекать «теневые» выплаты за счет возможности легально привлекать мигрантов к труду на основании патентов.

Вся сумма взимаемых платежей по налогу на доходы иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в республике, в полном объеме зачисляется в бюджет Татарстана. На 1 сентября этого года она составила 1,4 млрд рублей.