В Татарстане стоимость патента для иностранцев могут повысить до 6768 рублей

В Татарстане стоимость патента для иностранных работников в следующем году может составить 6768 рублей. Соответствующий законопроект поддержали сегодня депутаты на заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«На 2025 год предлагается ввести региональный коэффициент в размере 2,35 к установленному на федеральном уровне фиксированному платежу за патент, который составляет 2880 рублей. При установлении этого коэффициента стоимость патента на следующий год составит 6768 рублей. В этом году — 6229 рублей», — рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

Она уточнила, что коэффициент определялся на основе соотношения 13-процентного налога на доходы физлиц и прогнозной среднемесячной зарплаты иностранных работников на 2025 год — более 52 тыс. рублей.

«В Приволжском федеральном округе коэффициент выше в Марий Эл, Нижегородской и Саратовской областях, в остальных [регионах] ниже. В Москве — 2,6. Стоимость патента в ПФО колеблется от 5,2 тыс. до 7 тыс. рублей в этом году. Самый дорогой патент в Саратовской области», — сообщила спикер.

По ее словам, устанавливаемый коэффициент обеспечит поступление налогов в бюджет от доходов иностранных работников. Кроме того, он позволит пресекать «теневые» выплаты за счет возможности легально трудоустраивать мигрантов на основании патентов.