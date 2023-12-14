В Татарстане стоимость минимальной продуктовой корзины оказалась одной из самых дешевых

Минимальная продуктовая корзина в Татарстане в ноябре 2023 года стоила в среднем 4 980,5 рубля на одного человека. К слову, это примерно на 14% меньше, чем в среднем по РФ (5,8 тыс. рублей), пишет ТАСС.

Дешевле, чем в РТ продуктовый набор стоит только в Мордовии (4 795,2 рубля) и Белгородской области (4 783,9 рубля).

Самая дорогая продуктовая корзина – на Чукотке (15,1 тыс. рублей). Далее идут Магаданская область (10,38 тыс. рублей). Москвичи отдадут за тот же набор продуктов 6,99 тыс. рублей. В Красноярском крае подобная «корзинка» обойдется в 6,7 тыс. рублей, а в Калининградской области – 6,6 тыс. рублей. Еще дешевле продуктовая корзина оценивается в Санкт-Петербурге (6,45 тыс. рублей), в Краснодарском крае (5,96 тыс. рублей) и в Нижегородской области (5,57 тыс. рублей).

Уточняется, что в расчет включили 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, муку, хлеб, крупы, сахар и овощи.