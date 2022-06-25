Стоимость бензина в Татарстане за неделю не изменилась

В Казани за прошедшую неделю стабилизировались цены на все марки бензина и дизельное топливо. Данные за период с 10 по 17 июня опубликовал Татарстанстат.

Согласно подсчетам, средняя стоимость литра бензина АИ-95 сохранилась на уровне 49,3 рубля, а литр АИ-92 и АИ-98 обходится автолюбителям в 45,9 и 59,2 рубля соответственно. Дизельное топливо стоит 52,3 рубля за литр.

Стоит отметить, что с начала 2022 года АИ-92 подешевел на 9 копеек за литр, а АИ-95 – на 20 копеек. Бензин АИ-98 и дизельное топливо за это же время, наоборот, подорожало. Так, АИ-98 вырос в цене на 1,3 рубля за литр, а дизтопливо – на 1,4 рубля.