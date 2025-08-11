В Татарстане стипендии студентам хотят повысить до 2,2 тыс. рублей

В Татарстане размер стипендии для студентов, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, может составить 2 263 рубля. Такая ставка будет действовать до 1 сентября 2026 года. Соответствующий проект постановления кабмина РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Также, согласно документу, до сентября 2026-го обучающиеся в аспирантуре, ординатуре и ассистенты-стажеры смогут получать стипендию в размере 3 093 рублей. Аспирантам госучреждений сферы научных исследований и разработок будут выплачивать 8 384 рубля.

Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, смогут рассчитывать на стипендию в размере 824 рублей.

К 2028 году будущим обладателям дипломов бакалавра, специалиста и магистра будут платить стипендии в размере 2 546 рублей, а аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам — 3 480 рублей.