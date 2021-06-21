В Татарстане снижены ставки по микрозаймам для социально ориентированных предпринимателей

Фонд поддержки предпринимательства Татарстана снизил ставки по микрозаймам для социально ориентированных предпринимателей в два раза, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Ставка составит половину ключевой ставки ЦБ РФ на момент заключения договора микрофинансирования. Ранее максимальная ставка была равна ключевой ставке Банка России.

Микрозаем «Социальный предприниматель» разработан Минэкономики Татарстана для поддержки бизнеса, ориентированного на решение социальных проблем и задач. Заемщик может получить от 100 тыс. до 5 млн рублей на любые обоснованные предпринимательские цели на срок до двух лет. Также для предпринимателей доступна отсрочка выплаты основного долга на срок до 12 месяцев, а Гарантийный фонд Республики Татарстан готов предоставлять поручительство в размере до половины суммы микрозайма.

Финансовая поддержка предпринимателям оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 5,5%.