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В Татарстане статус многодетной семьи будут присваивать бессрочно
Изменения в законодательстве Татарстана о присвоении статуса многодетной семьи бессрочно поддержали члены Экспертного совета в Министерстве юстиции Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомоства.
Заседание провел министр юстиции РТ Рустем Загидуллин. Изменения внесли в республиканский закон об адресной социальной поддержке населения и Семейный кодекс Татарстана. Далее документ планируется направить для рассмотрения в Госсовет РТ.
Напомним, 2З января этого года Президент России Владимир Путин издал указ «O мерах социальной поддержки многодетных семей». Согласно документу, многодетной признается семья с тремя и более детьми. Этот статус устанавливается бессрочно.
В Минюсте РТ также напомнили о том, что поддержка семей с детьми является целью нового национального проекта «Семья», о запуске которого глава государства объявил сегодня в своем Послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой. Регионы, где показатели рождаемости ниже средних по России получат не менее 75 млрд рублей на реализацию этого нацпроекта.
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