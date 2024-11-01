В Татарстане стартуют зональные семинары по госзакупкам

Государственный комитет РТ по закупкам проведет серию зональных семинаров-совещаний для заказчиков и поставщиков по вопросам эффективного участия в закупках и практических аспектов применения закона о контрактной системе. Первый семинар пройдет 12 ноября в пгт. Богатые Сабы, сообщает пресс-служба комитета.

Участниками станут представители исполнительных комитетов районов, муниципальных учреждений, представители бизнеса из 11 муниципальных образований РТ — Арского, Атнинского, Балтасинского, Высокогорского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского и Тюлячинского районов.

«Мы стремимся создать площадку для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов, касающихся закупок в республике. Разъясним ключевые вопросы закупочного законодательства, разберем практики его применения, чтобы в дальнейшем помочь заказчикам корректно вести себя в нестандартных ситуациях и минимизировать юридические риски. Поможем поставщикам лучше ориентироваться в процессе закупок, а также ознакомим с мерами поддержки, предоставляемыми государством для малого и среднего бизнеса», - рассказал председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

В программе семинара: актуальные изменения закупочного законодательства, обсуждение опыта осуществления закупок, цифровизации закупочной деятельности, правоприменительной практики, разбор типичных ошибок участников конкурентных закупок. Представителям муниципальных районов расскажут о республиканских мерах поддержки предпринимателей, о работе республиканского маркетингового центра и биржевой площадки. Спикерами выступят представители Государственного комитета РТ по закупкам, АО «Центр развития закупок РТ», Министерства экономики РТ, АО «Агентство по государственному заказу РТ».

Зональные семинары-совещания планируются и в других районах республики.

Заявки на участие необходимо направлять по ссылке для заказчиков и для поставщиков.

Дата и время мероприятия: 12 ноября 2024 года с 10:00 до 13:00.