В Татарстане стартуют зональные этапы фестиваля «Наше время — Безнең заман»

С 4 октября в Татарстане начнутся зональные этапы ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». Об этом сообщают организаторы.

Откроет программу Альметьевск, где мероприятия пройдут 4-5 октября. Затем фестиваль примут Набережные Челнны — 11-12 октября и Зеленодольск — 18-19 октября.

Руководитель проекта Айдар Гайнутдинов отметил, что участие в первом зональном этапе примут 16 районов: Азнакаевский, Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Лениногорский, Новошешминский, Нурлатский, Сармановский, Спасский, Черемшанский, Чистопольский, Ютазинский. «Разные организации, учреждения и предприятия представят более 60 номеров», — анонсировал он.

Почетный наставник, генеральный продюсер фестиваля «Наше время — Безнең заман» Дмитрий Туманов добавил, что мероприятие помогает повысить популярность рабочих профессий, а также позволяет создать в республике условия для успешной самореализации молодых специалистов.

«Наше время — Безнең заман» проходит при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Фестиваль является и образовательной площадкой. Во время проекта проходят мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, хореографии, вокалу и другим направлениям от мастеров искусств Татарстана и России», — заметил он.

Лауреаты и победители зональных этапов выступят на суперфинале фестиваля, который пройдет 7-8 ноября в Казани. 10 ноября в столице Татарстана состоится гала-концерт.

За 11 лет проведения фестиваля его участниками стали порядка 11 тысяч человек. Он учрежден Минпромторгом РТ и Минмолодежи РТ в 2013 году. Основная цель «Нашего времени» — создание возможностей для самореализации молодежи. Это соответствует целям национального проекта «Образование».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.