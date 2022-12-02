В Татарстане стартуют уличные состязания по лепке снеговика в стиле ГТО

Региональный оператор «ГТО» в Татарстане в преддверии Нового года запускает акцию «СнеГоТОвник» — уличные состязания по лепке снеговика в стиле ГТО. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Акция будет проходить с 5 по 20 декабря во всех районах республики. Участникам нужно будет слепить снеговика и записать процесс на видео – в кадре должны присутствовать элементы с символикой ГТО и новогодняя атрибутика. Лучший видеоролик от каждого района будет направлен в оргкомитет, а также опубликован на странице ГТО района во «ВКонтакте».

Тройку призеров выберет судейская коллегия. Еще одного победителя определят по наибольшему количеству лайков под видеороликом во «ВКонтакте», а пятого выберут при помощи генератора случайных чисел.

Все команды-победители получат дипломы и сувениры с символикой ГТО, все остальные — сертификаты участников.