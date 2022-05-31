В Татарстане стартуют «родительские собрания» с участием экспертов, педагогов и блогеров

В Татарстане запустят проект «Родительское собрание», первое мероприятие состоится завтра, 1 июня. Родители, педагоги и эксперты встретятся, чтобы обсудить безопасность детей, сообщает ЦУР Республики Татарстан.

Темой первого «Родительского собрания», которое пройдет в формате публичной дискуссии, станет культура безопасности. Какой родители видят безопасную школу, как предотвратить конфликты между детьми и кто должен обучить ребенка правилам поведения в опасной ситуации — на все эти вопросы ответы попытаются найти эксперты, педагоги, родители, представители органов государственной власти и блогеры.

Модератором встречи станет заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. На обсуждение приглашены министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, замминистра молодежи РТ Алла Кондратьева и представители общественных организаций.

Трансляция встречи пройдет в официальном аккаунте Министерства образования и науки РТ в соцсети «ВКонтакте». Начало эфира в 17:00.