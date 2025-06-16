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Культура 16 июня 2025 16:08

В Татарстане стартуют показы спектаклей школьников в рамках проекта «Видимо-невидимо»

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С 17 по 22 июня в Татарстане пройдут показы спектаклей, созданных школьниками из сел в рамках проекта «Видимо-невидимо». Инициатором и организатором выступил фонд «Живой город». Проект направлен на развитие театрального творчества в сельских школах и предоставление детям возможности выразить себя через сценическое искусство.

Премьеры спектаклей состоятся как в самих селах, так и на профессиональной театральной площадке MOÑ в Казани.

Расписание показов в сельских школах:

  • 17 июня, 19:00 — «Открытый микрофон. Teens», с. Усады (Лаишевский район), лицей «Инноватика» (ул. Тукая, 7)
  • 18 июня, 14:00 — «Дуслар җыелган җирдә», с. Большие Кибячи (Сабинский район), Большекибячинская средняя общеобразовательная школа (ул. Ф. Энгельса, 75)
  • 18 июня, 17:00 — «Наласа Әкиятләре», с. Наласа (Арский район), Наласинская средняя общеобразовательная школа (ул. Молодежная, 91)

19 июня в 11:00 в Казани на площадке MOÑ (ул. Пушкина, 86) состоится пресс-завтрак, посвящённый проекту.

Участие примут соучредительницы фонда «Живой город» Инна Яркова и Диана Сафарова, а также режиссёры проекта — Талия Тухфатуллина, Ильнур Гарифуллин, Ай Ахметова и Дина Сафина.

Показы спектаклей в Казани:

  • 21 июня, 14:00 — спектакль «Дуслар җыелган җирдә» от школьников из Больших Кибячей
  • 21 июня, 17:00 — «Открытый микрофон. Teens» от школьников из Усад
  • 22 июня, 15:00 — «Наласа Әкиятләре» от школьников из Наласы

Все казанские показы также пройдут на площадке MOÑ.

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#спектакль
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