В Татарстане стартуют мастер-классы по торговле на маркетплейсах

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» для жителей муниципальных районов Татарстана состоится цикл бесплатных обучающих мастер-классов, посвященных выходу на маркетплейсы. Обучение организует Центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономики РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты расскажут о возможностях площадок e-commerce, о факторах, которые необходимо учесть перед размещением товара, о значении маркетинговой стратегии, о развитии и масштабировании бренда в интернет-пространстве. Они также поделятся формулой успеха онлайн-продаж.

Первый семинар по электронным торговым площадкам пройдет в Лаишевском районе уже сегодня, 25 сентября. Он начнется в 10 часов по адресу: село Усады, ул. Дорожная 42 (технопарк, конференц-зал «Байкал»). Зарегистрироваться на него можно на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Региональные меры поддержки» (услуга «Запись на обучающие мастер-классы по развитию интернет-торговли»). Инструкция по регистрации размещена по ссылке.

Следующий выездной мастер-класс будет организован в Кукморе через два дня, 27 сентября, в 14.30 по адресу: ул. Ленина, д. 38 (Дом культуры).

В Нижнекамске семинар состоится 29 сентября в 13.00 по адресу: сквер Лемаева, д. 2 (городской Театр юного зрителя).

Затем, 4 октября, пройдет мастер-класс в Бугульме в 13.00 по адресу: ул. Ленина, д. 98 (Дворец молодежи).

В Арске семинар будет организован 6 октября в 13.00 по адресу: ул. 90 лет ТАССР, д. 42 (средняя школа №6, актовый зал).

Позднее в Зеленодольске мастер-класс состоится 11 октября в 10.00 по адресу: ул. Королева, д. 17 (Центр культурного развития).

В Менделеевске семинар пройдет 13 октября в 13.00 по адресу: ул. Юбилейная, д. 8 (Дворец культуры имени Сергея Гассара).

В Набережных Челнах семинар будет организован 18 октября в 13.00 по адресу: ул. Академика Рубаненко, д. 2 (молодежный центр «Нур»).

Заключительное мероприятие цикла пройдет в Казани 20 октября в 10.00 по адресу: ул. Даурская, д. 32а (актовый зал учебного корпуса Казанского кооперативного института).

Мероприятия по развитию электронной коммерции проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» (инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным). Узнать подробнее о выходе на маркетплейсы и продвижении товаров можно по телефону горячей линии: 8 (843) 524-90-90.