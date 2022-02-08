В Татарстане стартует зональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России»

В Татарстане с 10 февраля начнется зональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России». Он пройдет на девяти конкурсных площадках и продлится до 5 марта, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Одной из отличительных особенностей организации и проведения конкурса в Татарстане было и остается наличие зонального этапа. Он пройдет в Высокогорском, Бугульминском, Спасском, Рыбно-Слободском, Верхнеуслонском, Тукаевском, Актанышском, Тетюшском районах и в Казани», – отметили в министерстве.

На зональном этапе будут определены 40 педагогов в номинации «Учитель года» и 25 педагогов в номинации «Педагогический дебют», которые продолжат участие в региональном этапе. Он пройдет с 20 по 25 марта на площадках казанских школ.

Начиная с первого этапа конкурса (школьного), участники распределяются по двум номинациям с учетом непрерывного стажа педагогической работы. Так, педагоги со стажем работы не более трех лет участвуют в номинации «Педагогический дебют», а учителя, имеющие стаж не менее пяти лет, – в номинации «Учитель года».

Торжественное закрытие конкурса «Учитель года» в Татарстане состоится 25 марта. Победитель представит республику в заключительном этапе конкурса «Учитель года России».

Всероссийский конкурс проводится ежегодно для выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, популяризации перспективных образовательных практик, а также для формирования позитивного имиджа профессии учителя.