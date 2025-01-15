14 тыс. км за два месяца: зимняя «перепись» диких животных стартует в Татарстане

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Зимний учет животных стартует в Татарстане 15 января. За два месяца специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам, егеря, общественные инспекторы и охотники пройдут 14 тыс. километров и пересчитают представителей 19 видов охотресурсов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В этом году мероприятие проводится по трем методикам: зимний маршрутный учет, методом прогона и учет в местах искусственных концентраций. Все они позволят получить максимально достоверную информацию о численности животных на территории охотничьих угодий. Для проведения мониторинга специалисты обычно берут с собой навигатор, который фиксирует локацию, время и скорость пути, планшет, распечатанную схему маршрута, где карандашом делают пометки о пройденном пути», – рассказали в пресс-службе.

Организаторы зимней «переписи» пересчитают лосей, кабанов, косуль, оленей, белок, волков, горностаев, зайцев, лисиц, куниц, глухарей, тетеревов, куропаток, рябчиков и другие виды. Завершатся учетные работы 15 марта. Полученные данные позволят оценить состояние охотничьих ресурсов и в случае необходимости принять меры по сохранению и восстановлению фауны республики.