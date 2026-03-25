В Татарстане стартует заключительный этап всероссийской олимпиады по обществознанию

На базе оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» с 27 марта по 3 апреля 2026 года пройдёт заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. В состязаниях примут участие 400 школьников и 107 сопровождающих, оценивать работы участников будут 42 члена жюри, сообщает Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Торжественная церемония открытия олимпиады состоится 27 марта в 16:00 в актовом зале Полилингвального комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию» в Казани.

Соревнования пройдут в три тура: 28 марта – первый (письменный), 29 марта — второй (письменный), 30 марта — третий (устный). Для педагогов и сопровождающих команд в эти же дни будут организованы курсы повышения квалификации.

Также состоится разбор олимпиадных заданий и их решений 29 и 30 марта.

Согласно ведомству, 31 марта запланировано мероприятие, посвящённое Году единства народов России, – «Фестиваль народных культур». В этот же день участников и их сопровождающих ждёт обзорная экскурсия по Казани.

Для участников и сопровождающих 1 апреля будет организована экскурсия на остров-град Свияжск, а также посещение Татарского государственного театра драмы и комедии имени К. Тинчурина (спектакль «Беренче мәхәббәт / Первая любовь»).

Состоится процедура показа работ и подача заявлений на апелляцию 2 апреля. Каждый вечер для участников будут проводиться мастер-классы.

Члены жюри посетят Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала (спектакль «Чёртов тост / Дуслар җыелган җирдә»), а также отправятся на экскурсию по Казани.

Торжественное закрытие олимпиады пройдёт 3 апреля в 11:00 в МАОУ «Многопрофильный лицей №11» Советского района Казани (проезд Юнуса Ахметзянова, 9, корпус 2).

Партнёром олимпиады выступает компания «Озон».

Новая современная эпоха олимпиад школьников, начавшаяся в 1990-е годы и продолжившая традиции интеллектуальных соревнований советского времени, положила начало проведению олимпиад по гуманитарным предметам, в том числе по обществознанию.

Первая олимпиада по обществознанию была проведена в 2001 году в Кирове. Однако в 2002 году отдельной олимпиады по обществознанию не проводилось. Ежегодной она стала только с 2005 года. Вторая олимпиада прошла в Набережных Челнах.

В 2025 году начался новый этап развития олимпиады, связанный с увеличением числа участников заключительного этапа: расширился состав жюри, изменилась технология проведения третьего устного тура, сохранилась традиция объединения в составе жюри учёных, учителей и методистов.

В основу формирования заданий олимпиады на современном этапе положены такие принципы, как:

нацеленность на выявление комплексного представления участников обо всей системе общественных отношений;

направленность на раскрытие в развёрнутых ответах школьников многомерной картины жизни общества;

формирование системы гуманистических и духовно-нравственных ценностей.

Структура олимпиадных заданий складывалась на протяжении всего её существования. На заключительном этапе предусмотрено проведение трёх туров: первый нацелен на проверку предметных знаний обучающихся (определение истинности и ложности утверждений, классификация понятий, работа с текстами, задачи); второй – критический анализ текста; третий – устный ответ, предполагающий творческий разбор кейсов по актуальным проблемам жизни общества.

Проведение предметных олимпиад соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети» и направлено на создание возможностей для развития талантов и самореализации школьников в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям».