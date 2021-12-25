В Татарстане стартует Всероссийский онлайн-марафон «Время чудес»

Завтра, 26 декабря во всех детских домах и домах престарелых страны стартует онлайн-марафон «Время чудес». В рамках него детей и пожилых людей поздравят с Новым годом, покажут спектакли, экскурсии с выставок региона. Виртуальные комнаты откроются и в Татарстане, сообщают организаторы.

Мероприятие организовано международным волонтерским движением DaDobro. Раньше оно проходило в офлайн-формате, однако из-за пандемии коронавируса по стране запрещено либо ограничено проведение массовых мероприятий.

«Учитывая важность Нового года для детей, особенно для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, мы решили запустить Всероссийский онлайн-марафон „Время чудес“», — заявили организаторы.

Планируется, что на единой онлайн-площадке будут созданы комнаты для каждого региона, где будут транслироваться театральные постановки, экскурсии с выставок субъекта Федерации. Также зрителей поздравят главы регионов, музыканты и блогеры, Дед Мороз из Великого Устюга.

По данным организаторов, акция затронет почти 43,4 тыс. детей-сирот и свыше 300 тыс. жителей домов престарелых России.

Начало акции — в 9 утра.