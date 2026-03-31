Восьминедельный марафон добрых дел «Эковесна-2026» стартует в Татарстане

Республиканский конкурс «Эковесна-2026» в поддержку санитарно-экологического двухмесячника и нацпроекта «Экологическое благополучие» стартует 1 апреля в Татарстане. Это будет восьминедельный марафон добрых дел, сообщил сегодня на брифинге в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин.

«В прошлом году в ходе конкурса 1100 семей внесли свою лепту в сохранение чистоты родного края. В этом году конкурс будет посвящен Году единства народов России и Году воинской и трудовой доблести. Приглашаю всех жителей республики не оставаться в стороне и стать участниками "Эковесны"», – сказал он.

Министр экологии Татарстана пригласил неравнодушных людей к участию в большом субботнике.

«Ждем всех на центральном субботнике. В этом году он состоится 25 апреля. Локацию выбираем вместе с жителями», – сказал Зиганшин.

Для выбора места субботника Минэкологии РТ запустило голосование в социальных сетях ведомства.