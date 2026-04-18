В Татарстане стартует весенний этап акции «Чистые леса Татарстана»

В республике с 20 апреля по 20 июня 2026 года пройдет весенний этап природоохранной акции «Чистые леса Татарстана», направленной на реализацию целей национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили организаторы.

«Сохранение лесных богатств республики – наша общая задача. Ежегодная акция "Чистые леса Татарстана" позволяет не только улучшить санитарное состояние лесов, но и объединяет неравнодушных жителей в деле защиты природы. В прошлом году благодаря участию 30 тысяч добровольцев из лесного фонда было собрано и вывезено 800 кубометров мусора, а также сложено в кучи на перегнивание 5,2 тысячи кубометров сухостоя и валежника», – отметил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

В рамках акции проведут масштабные работы по очистке лесного фонда от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника. Кроме того, специалисты лесного хозяйства республики отремонтируют и обустроят аншлаги, информационные щиты и места отдыха для граждан, пребывающих в лесах.

К участию в акции приглашаются все желающие – представители организаций, предприятий, учебных заведений и просто неравнодушные к природе граждане.

Акция «Чистые леса Татарстана» пройдет и осенью. Осенний этап запланирован на период с 14 сентября по 14 ноября текущего года.