В Татарстане стартует Студенческий образовательный «Лига форум»

В понедельник, 15 августа, в Татарстане стартует Студенческий образовательный форум «Лига форум», где соберутся 1,2 тыс. студентов СПО и вузов из 58 регионов страны, сообщают организаторы.

Открытие первой смены форума — «Профессионалы» — пройдет на территории Билярского заповедника. В смене будут участвовать 400 студентов из 120 профессиональных образовательных организаций России. Они смогут развить в себе навыки лидерства и инициативности, сформировать стратегическое мышление, научиться управлять командами, взаимодействовать с партнерами, прокачать навыки креативности и реализовывать бизнес-проекты.

В этот день будет организован тур по площадке форума, а также представлена программа смены и план мероприятий.

В этом году форум будет проводится в формате трех смен с 15 по 31 августа, он объединит все образовательные организации высшего образования, а также профессиональные образовательные организации России. Смены разбиты на три целевые аудитории: «Профессионалы» для студентов профессиональных образовательных организаций, «Университеты» для студентов высших учебных заведений и «Сообщества» для студентов всех учебных заведений.