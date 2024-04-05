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В Татарстане стартует сезон охоты на селезней с подсадными утками
С 6 апреля в Татарстане откроется сезон охоты на селезней с использованием подсадных, или манных, уток. Об этом информирует Государственный комитет РТ по биоресурсам.
Сезон охоты будет продолжаться в течение мяца — по 6 мая.
В комитете напомнили, что охота проводится только из укрытия и с использованием гладкоствольного огнестрельного оружия, заряженного дробью не менее пяти миллиметров. Ходовая охота при этом запрещена.
«Любые плавательные средства в период осуществления весенней охоты могут использоваться исключительно для создания не находящегося в движении укрытия, а также подбора и транспортирования добытой дичи без использования моторов», — подчеркнуто в сообщении.
Информация о пропускной способности охотугодьев, а также нормах добычи размещена по ссылке.
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