В Татарстане стартует республиканский этап конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

В Татарстане начинается подготовка к проведению республиканского этапа ежегодного всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», сообщается в распоряжении Кабинета Министров РТ.

Согласно документу, утвержден план мероприятий по проведению конкурса в 2026 году. Минтруда, занятости и социальной защиты РТ поручено информировать заинтересованных лиц о порядке проведения, подведении итогов и награждении победителей.

Руководителям республиканских органов исполнительной власти предписано обеспечить исполнение мероприятий, определить ответственных за взаимодействие с организациями курируемой сферы и оказать содействие в подготовке документов для участия в конкурсе.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 1 июня 2026 года. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.