Общество 20 января 2026 16:22

В Татарстане стартует программа капремонта зданий судебных участков мировых судей

По решению Раиса РТ Рустама Минниханова в этом году стартует пятилетняя программа капитального ремонта зданий судебных участков мировых судей. На нее выделят более 1,3 млрд рублей, сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

«На этот год запланировано проведение капремонта в 11 зданиях. Для сравнения: аналогичное количество зданий отремонтировано за последние шесть лет», – рассказал он на совместном заседании Управления Министерства юстиции РФ по РТ и коллегии Министерства юстиции РТ.

По словам Загидуллина, 190 судебных участков мировых судей размещены в 71 здании, из которых 60% нуждаются в капитальном ремонте.

