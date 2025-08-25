В Татарстане стартует профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 25 августа по 7 сентября в Татарстане проходит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», приуроченное к началу нового учебного года.

Автоинспекторы республики проверят состояние улично-дорожной сети возле школ и детских садов. Особое внимание будет уделено техническому состоянию школьных автобусов.

Кроме того, с 1 сентября сотрудники ГАИ будут проводить рейды вблизи образовательных учреждений.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает: родителям важно постоянно напоминать детям о ПДД и показывать на собственном примере, как безопасно вести себя на дороге. Необходимо обучать детей не играть на проезжей части и переходить дорогу только по пешеходному переходу, держась за руку взрослого. Также следует выбирать безопасные маршруты до школы, планировать время и одевать детей в светлую одежду для лучшей видимости.