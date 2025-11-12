В Татарстане стартует проект «Маленькие истории большого народа»

В Татарстане стартует новый проект по сохранению татарской культуры и традиций «Маленькие истории большого народа». Инициаторами выступают Центр содействия сохранению исторического и культурного наследия «Татнефть-Наследие» совместно с Всемирным конгрессом татар.

Конкурс собирает рассказы о семейных ценностях, обычаях, праздниках и локальных традициях. Все желающие могут прислать текстовые или видео-истории независимо от возраста и места проживания. Материалы принимаются до 28 февраля 2026 года на электронную почту info@tn-nasledie.ru.

Все собранные истории будут размещены на специализированной онлайн-платформе и станут доступны круглосуточно для изучения из любой точки мира. 30 мая 2026 года организаторы проведут анонсирование материалов, а также лекции и семинары о татарской культуре.

Проект реализуется при поддержке гранта Раиса Республики Татарстан на развитие гражданского общества. Условия участия опубликованы на сайте.